Agressions sexuelles : victimes d’Alain Patry recherchées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande l’aide du public afin d’entrer en contact avec toute personne qui pourrait avoir été victime d’Alain Patry, instructeur de course à pied et moniteur de randonnée sur la Rive-Sud de Montréal.



À la suite d’une enquête ouverte en début de l’année, l’équipe des crimes à caractère sexuel ( ECCS ) du SPAL a procédé à l’arrestation d’Alain Patry pour des infractions d’ordre sexuel envers plusieurs victimes d’âge mineur. L’homme de 44 ans a comparu détenu au palais de justice de Longueuil.



Le SPAL est jusqu’à présent en contact avec trois victimes dans ce dossier. Il est possible que Patry ait posé des gestes illégaux à caractère sexuel auprès d’autres victimes.





Les enquêteurs du SPAL demande à toute personne détenant de l’information au sujet d’Alain Patry de communiquer au 450-463-7211.

Toutes les informations transmises seront traitées de façon confidentielle.



Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes