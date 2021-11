Proches aidants : élargissement des services de Baluchon Alzheimer

La ministre Marguerite Blais a fait savoir que l’offre de service de l’organisme Baluchon Alzheimer sera élargie afin de répondre davantage aux besoins de répit de personnes proches aidantes qui soutiennent des personnes vivant différentes incapacités. Ainsi, l’élargissement des services permettra d’ajouter graduellement de nouvelles clientèles, notamment les personnes qui vivent avec un trouble neurodégénératif lié à la maladie de Parkinson, à la sclérose en plaques et à la sclérose latérale amyotrophique, les personnes en soins palliatifs et en fin de vie, ainsi que les personnes en perte d’autonomie sévère et alitées. Rappelons que Baluchon Alzheimer est un organisme communautaire qui offre partout au Québec des services de répit, de soutien et d’accompagnement à domicile avec nuitées aux personnes proches aidantes. Jusqu’à maintenant, ces services étaient offerts pour des personnes aidées vivant avec un trouble neurocognitif majeur, dont la maladie d’Alzheimer. L’offre de service unique de l’organisme consiste à ce qu’un intervenant se déplace au domicile de la personne aidée afin que le proche aidant puisse prendre du répit en toute quiétude, pour une période allant de 4 à 14 jours, et ce, 24 heures par jour. Le ministère de la Santé et des Services sociaux octroie une aide financière annuelle de 700 000 $ à Baluchon Alzheimer, permettant ainsi d’élargir ses services et d’offrir environ 1 200 jours supplémentaires de répit avec nuitées par année, dont profiteront 700 personnes proches aidantes au Québec.