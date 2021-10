Une campagne positive et enrichissante!

Depuis le début de cette campagne électorale, les membres du Parti Durable / Équipe Damphousse ont adopté une stratégie positive en proposant des engagements clairs et réalisables dans les trois axes du développement durable. Lors de notre porte à porte, vous êtes nombreux à endosser cette approche proactive et votre support nous conforte dans cette voie.



Un choix éclairé



Pendant que les candidats indépendants se servent des médias sociaux pour susciter des réactions, nous restons positifs et fidèles à nos engagements. Nous sommes convaincus que les Varennois savent faire la différence entre la vérité sur l’économie Varennoise et les allégations nettement exagérées ou celles complètement farfelues.



L’attitude des candidats indépendants démontre qu’ils ne désirent pas travailler avec le maire Damphousse lors des quatre prochaines années. Gardons le climat serein et prospère pour notre ville et évitons de revivre les bisbilles et les chicanes, qui par le passé, ont nui au développement de Varennes.



Notre modèle de gestion, axé sur le développement de nouvelles richesses foncières d’entreprises, nous permet d’éviter d’augmenter le compte de taxes des résidents. Cette stratégie a fait ses preuves et elle est très profitable aux Varennois.



Nous vous invitons à profiter du vote par anticipation le samedi et dimanche 30 et 31 octobre. Sinon nous vous attendons le 7 novembre. Chaque vote est important, nous comptons sur vous.



La force d’une équipe qui s’engage!



Voici la liste de nos 34 engagements:



L’ENVIRONNEMENT

1. Protéger à perpétuité la vocation du parc St-Charles

2. Viser l’accréditation Carboneutre pour Varennes en posant des gestes aujourd’hui pour les générations futures.

3. Créer la Maison de l’environnement à Varennes en collaboration avec notre MRC (municipalités régionales de comté) et cinq municipalités partenaires.

4. Élaborer un plan directeur pour le parc de la Commune.

5. Poursuivre les travaux pour la création du parc écoresponsable de l’Île Sainte-Thérèse en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

6. Réaliser une étude de faisabilité pour créer un lien cyclable et piétonnier entre les parcs Saint-Charles et de la Commune.

7. Poursuivre nos initiatives pour contrer le réchauffement climatique par l’ajout de végétation et converger vers des stationnements écologiques.

8. Accroître la liste des Écos-gestes

9. Embellir le centre-ville par l’émergence d’une flore abondante et verdoyante.

10. Mettre en place le programme « Une naissance, un arbre » (incluant l’adoption).

11. Créer « La semaine zéro déchet » en partenariat avec les écoles pour réduire et mieux gérer les matières résiduelles.

12. Accroitre notre leadership municipal en énergie renouvelable.

13. Relancer le programme Financement innovateur pour des municipalités efficaces (FIME) visant à soutenir les solutions éco énergétiques.



La FAMILLE

1. Procéder au lancement du Polydôme et au dévoilement de sa programmation

2. Offrir un lieu pour le développement d’un Centre de la petite enfance (CPE) en vue de combler les besoins de place en garderie de nos familles.

3. Bonifier l’offre de logements abordables dans le développement de projets résidentiels.

4. Développer et adopter une Politique de sécurité publique.

5. Dévoiler et mettre en œuvre la programmation du 350e anniversaire de la Ville.

6. Inaugurer le Centre multifonctionnel dont tous pourront profiter.

7. Rehausser et valoriser l’offre culturelle et patrimoniale.

8. Se doter d’une nouvelle pente à glisser sécuritaire permettant aussi la pratique de la glisse et de la planche à neige.

9. Ouvrir à l’année le chalet du parc de la Commune afin d’y intégrer un centre de location d’équipements hivernaux.

10. Aménager une plage urbaine au parc de la Commune et accroître les zones d’ombre.

11. Promouvoir et soutenir l’implantation de nouvelles cliniques médicales.



La GESTION RESPONSABLE

1. Maintenir à zéro l’augmentation du compte de taxes résidentiel 2022 pour une 6e année consécutive.

2. Reconduire les efforts visant à réduire la dette.

3. Assurer une gestion saine et responsable des dépenses.

4. Mettre en place une offre de subventions en lien avec les normes d’accessibilité universelle.

5. Conjuguer efficacité et efficience dans la bonification et l’amélioration des services aux citoyens.

6. Accroître l’intérêt des industries spécialisées dans l’énergie renouvelable en favorisant leur accueil sur notre territoire.

7. Continuer d’investir dans nos infrastructures (routes, trottoirs, sentiers, parcs, bâtiments).

8. Poursuivre les améliorations en lien avec le déneigement.

9. Faire renaître le centre-ville et son artère principale par d’importants investissements et travaux de revitalisation.

10. Se doter d’un plan de densification responsable pour contrer les îlots de chaleur.



Merci à tous et à bientôt.



Source : Parti Durable \ Équipe Damphousse