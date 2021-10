Regroupement Alliance Citoyenne Varennes: protection intégrale des espaces verts, parcs et berges de la ville.

Récemment, nous avons appris lors d’une séance du conseil, que la ville n’a aucun plan directeur pour l’aménagement du parc de la Commune. Les installations faites ces dernières années le furent au bon gré des humeurs de nos élus, sans consultation citoyenne.



De plus, peu de gens le savent, mais un important complexe domiciliaire est présentement en préparation dans le parc de la Commune, tout près de la frayère Saint-Charles. Veut-on vraiment scinder en deux ce joyau varennois ? Encore une fois, la population sera devant un fait accompli.



À la question d’un citoyen sur un projet de règlement de zonage au parc de la Commune, aucun élu ne savait que 10 nouveaux usages allaient s’ajouter près de la frayère Saint-Charles. Selon ce projet de règlement, les usages ajoutés sont : réseaux de télécommunications, infrastructure de gaz naturel, pipeline, voies de circulation, halte routière, voie ferrée, abribus et boîte postale etc. Certains de ces usages sont incompatibles avec la présence d’un parc. À quoi servira vraiment ce changement de zonage ? Comment est-il possible qu’aucun élu n’ait répondu à la question du citoyen et surtout qu’ils l’aient majoritairement adopté en ignorant son contenu ?



De plus, le parti de M. Damphousse propose, à la surprise de tous, un projet majeur d’une pente de glisse qui, par son ampleur et sa localisation, devrait inévitablement demander une consultation populaire considérant que le parc appartient à tous les citoyens.



Le 7 novembre prochain, redonnons-nous, Varennois, le droit de parole et de décisions sur les enjeux importants de notre ville !



C’est pourquoi les candidats indépendants du Regroupement Alliance Citoyenne Varennes s’engagent à une réelle et complète protection intégrale des espaces verts, parcs et berges de la ville.



Pour plus d’information :

Voir la page Facebook de Alliance Citoyenne Varennes : https ://www.facebook.com/Alliance-Citoyenne-Varennes-101935965542028