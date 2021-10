Prix Hommage bénévolat-Québec : un certificat honorifique pour Charlotte Morin

Le Centre Action bénévole (CAB) de Contrecœur a souligné le certificat honorifique de Charlotte Morin pour le Prix Hommage bénévolat-Québec 2021. Mis en place en 1998, ces prix permettent de reconnaître l’apport considérable de personnes et d’organismes bénévoles de partout au Québec. Cette année, 291 candidatures ont été reçues. Mme Morin occupe plusieurs fonctions au sein de l’organisme et elle est reconnue pour sa gentillesse hors du commun, mais aussi pour son calme, sa serviabilité, son assiduité ainsi que pour son engagement. « Elle s’investit minimum deux jours par semaine avec notre cuisinier afin de concocter des repas santé et équilibrés pour nos nombreux bénéficiaires. Elle n’hésite jamais à prêter main-forte lors de la corvée des pâtés. De plus, elle répond présente à chaque changement de saison. Mme Morin assume régulièrement des remplacements de dernière minute lors de l’absence de ses collègues bénévoles », a mentionné Catherine Moreau, ancienne coordonnatrice des bénévoles du CAB. Charlotte, pour les intimes, est une femme de cœur qui donne sans compter. Mme Moreau ajoute que, étant donné sa personnalité calme et assurée, Mme Morin aide grandement au rayonnement du Centre d’action bénévole. « Charlotte. Elle est présente toutes les semaines, beau temps, mauvais temps, sans compter ses heures. Elle est disponible pour voler au secours de l’organisme lorsque ce dernier a besoin d’aide. Elle est très loyale et veut toujours en faire plus. Mme Morin détient toutes les qualités qu’une organisation recherche chez une bénévole : de l’implication, du dévouement, du temps et une envie de voir grandir tous les projets de l’organisme. Le CAB est heureux d’avoir la chance de côtoyer cette grande femme au quotidien », a affirmé la directrice générale, Nancy Leduc.