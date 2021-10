La trousse Info stop 911 : quand les secondes comptent!…

La pandémie a eu des effets insoupçonnés que l’on découvre encore aujourd’hui. Pour sa part, Diane Cantin, première vice-présidente à la Fadoq Sainte-Julie, avait mis sur pied le projet de trousse Info stop 911 qui s’adresse aux aînés et aux personnes en perte d’autonomie vivant à domicile, dans le but d’aider les intervenants à mieux secourir ces personnes en cas de problème. Elle devait lancer le tout officiellement le 16 mars 2020, mais la Covid a tout freiné, de sorte que des milliers de petites trousses s’empilent dans son sous-sol. Grâce à la vaccination, la distribution peut enfin recommencer… deux ans plus tard! « Mon mari va être content qu’on libère le sous-sol! », a-t-elle lancé avec un sourire avant d’ajouter : « Mais surtout parce que c’est un projet qui peut aider à sauver des vies. »

« Dans ma « vie antérieure », j’étais pharmacienne et cette trousse existait déjà dans les années 1990. Récemment, la fille d’une de mes amies a vu une telle trousse dans son coin à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et mon amie m’a dit par la suite : » Diane, ce serait intéressant si tu reprenais cette idée chez vous. Je te mets même au défi! « , et c’est comme ça que tout a commencé. »

Le concept est simple : c’est un flacon à couvercle facile à ouvrir et bien identifié à conserver dans la porte de son frigo, et dans lequel on retrouve toutes les informations importantes en matière de santé. La trousse contient donc une pellicule repositionnable identifiée Info stop 911 à coller sur la porte extérieure du frigidaire; une fiche d’informations sur sa santé; le flacon à déposer à l’intérieur de la porte de son frigo (et non sur une tablette); la liste des médicaments qui peut être fournie par notre pharmacien (et une copie de la liste peut être placée dans son portefeuille avec la carte d’assurance-maladie).

La distribution gratuite sera effectuée dans plusieurs endroits à Sainte-Julie, soit dans toutes les pharmacies du secteur, au Centre culturel et sportif (la piscine intérieure), au Centre d’action bénévole L’Envolée, au Service des loisirs de la Ville et au Club Fadoq, dès la réouverture de leurs locaux.

Mme Cantin remercie sincèrement toutes les personnes qui ont rendu possible cette initiative qui a notamment été récompensée par la médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés et elle a une pensée toute particulière pour France Malo de Conceptions FFM et les bénévoles de la Fadoq Sainte-Julie qui l’ont aidé pour l’assemblage des 5 000 trousses.

Et s’il en reste après leur campagne de distribution, Diane Cantin se dit prête à en offrir aux organismes qui le désirent car, comme elle le dit, cet outil est fait pour aider à sauver des vies et plus il y en a, plus grande est son efficacité!







Mercis



Un grand merci à la Ville de Sainte-Julie, en particulier à la mairesse Suzanne Roy et son équipe, dont les conseillers Nicole Marchand et André Lemay; à l’Imprimerie Sainte-Julie (Caroline Fournier) et à Conceptions FFM (France Malo); aux pharmacies de la ville : Jean Coutu (Chantal Fortin et Marie-Josée Hamelin), Uniprix (Annie Lachapelle et Isabelle Tondreau) ainsi que Brunet (Pierre Allard); aux policiers communautaires François Ménard et Éric Boulianne; à Simon Jacques des services ambulanciers et paramédicaux Demers; à Julie Fontaine, préventionniste au service des pompiers de la Ville de Sainte-Julie; à Martin Nadeau du CISSSME pour la diffusion du projet via les employés du Soutien à domicile du CLSC; à Carine Poulin du Centre culturel et sportif de Sainte-Julie; à Chantal Brais et Benoit Chartier du CAB L’Envolée; et aux bénévoles de la Fadoq.