Invitation pour tous: identifions le nerprun bourdaine et cathartique dans nos parcs

Les municipalités de Contrecœur, Varennes et Verchères, en association avec le Comité ZIP des Seigneuries, invitent la population à participer à la corvée d’identification du nerprun bourdaine et cathartique qui aura lieu le samedi 16 octobre dans le parc Saint-Charles, dans le parc de la Coulée François-Jarret et dans la zone de conservation Barbe-Denys-De-La-Trinité stationnement. Cette corvée est la première étape de prévention contre l’invasion de cette plante exotique envahissante.

Cette activité permet de faire de la sensibilisation auprès de la population locale afin de mieux combattre et comprendre cet envahisseur.

Les participants sont attendus à 9 h aux pentes à glisser du parc Saint-Charles pour la corvée de Varennes (107, 131 Rue Jules-Phaneuf), au stationnement du parc canin pour la corvée de Verchères (situé entre la caserne de pompiers et la garderie CPE, sur la rue Duvernay) et au stationnement de la zone de conservation Barbe-Denys-De-La-Trinité stationnement pour la corvée de Contrecœur (4650, rue des Ormes). L’activité se terminera à 12h30. Un organisateur sera sur place afin de vous accueillir et de coordonner la corvée. Bien entendu, les consignes sanitaires en vigueur seront préconisées durant l’événement.

Des gants de travail et une collation seront fournis aux participants. Il est recommandé d’apporter des bottes ou souliers pouvant être salis, un masque et une bouteille d’eau réutilisable. En cas de pluie abondante, l’activité sera remise au lendemain.

Au plaisir de vous y retrouver!