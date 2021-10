Agressions envers les élus!

Chers Varennois,



Vous être nombreux à m’interpeller depuis quelques mois sur ce qui est écrit via les médias sociaux. Mensonges, diffamation, agressions, atteinte à la réputation et j’en passe. Depuis ma première élection à la mairie en 2009, j’ai fait le choix de proposer des campagnes électorales positives et de miser sur l’intelligence des Varennois. Un pari gagnant jusqu’à présent. Est-ce que ces agissements m’affectent? Bien sûr, je serais menteur de prétendre le contraire. Lorsque l’on s’attaque gratuitement à mon intégrité ou à ma famille, c’est tout simplement inacceptable. On ne s’étonne plus d’apprendre que plusieurs élus prennent la décision de ne plus se présenter en raison de toute cette haine véhiculée à travers les médias sociaux. Il deviendra de plus en plus complexe de convaincre des gens de qualité de se présenter aux élections municipales.



Comme équipe, nous vous proposons des programmes électoraux ambitieux que nous respectons. Le compte de taxes, la bibliothèque, les infrastructures, le développement économique et de nos parcs et le futur polydôme en sont quelques exemples.



Je n’ai pas l’intention de répliquer à ces nombreux propos irrespectueux qui viennent discréditer le travail du conseil de ville et de nos employés. Prétendre que l’économie Varennoise ne va pas bien est probablement le plus bel exemple de propos déconnecté de la réalité. Cela ne me déconcentrera assurément pas de notre objectif d’en offrir toujours davantage aux Varennois.



Je n’ai jamais eu de problème à avoir des adversaires politiques. Au contraire, c’est très sain pour notre démocratie et cela permet d’enrichir les discussions. En plus, lors de notre porte à porte, les échanges nous permettent de mieux comprendre les différents enjeux et les solutions proposées. Rassurez-vous, comme je l’ai toujours fait, je mènerai une campagne dans le respect et avec la dignité qu’exigent les fonctions de maire de Varennes.



Sachez, chers citoyens et citoyennes, que je suis toujours aussi passionné par ma Ville, son développement, son environnement et ses citoyens. Je continuerai de travailler très fort comme maire jusqu’à la fin de mon nouveau mandat.



Quel que soit le choix que vous ferez le 7 novembre prochain, je le respecterai. Malgré ce que vous lirez ou entendrez sur moi ou mon administration, sachez que les membres de mon équipe et moi sommes toujours aussi habités par cette passion de vous servir et de voir les projets se réaliser.



En attendant, quand on se rencontrera, continuez de venir discuter avec moi, de partager vos fiertés, mais aussi vos préoccupations. C’est dans l’échange que l’on construit de belles choses. Les jeunes comme nos aînées, j’aime vous entendre, connaitre vos passions, vous avez une place de choix à Varennes.



On s’en reparle très bientôt et bien sûr je vous invite à voter pour les membres de mon équipe afin d’assurer cette belle continuité dans un climat prospère et serein!





Martin Damphousse

Maire de Varennes

Chef du Parti Durable \ Équipe Damphousse