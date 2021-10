Cérémonie commémorative au CHSLD de Varennes

Une envolée de papillons a eu lieu pour commémorer le décès des résidentes et résidents du CHSLD au cours des deux dernières années. C’est dans une ambiance de recueillement que les familles endeuillées et le personnel ont participé, le 24 septembre dernier, à cette cérémonie empreint de respect qui s’est avérée très touchante. Plus d’une soixantaine de papillons ont pris leur envol simultanément. Un geste significatif pour les familles et pour la Fondation qui est heureuse d’y avoir participé financièrement. La Fondation Lajemmerais tient à remercier le service des loisirs et les bénévoles pour le cérémonial, de même qu’à exprimer aux familles endeuillées ses plus sincères condoléances.