Habitations Trigone : les acheteurs sont toujours protégés

Les déboires du constructeur Habitations Trigone, qui a perdu toutes ses licences à la suite d’une décision de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), a eu des échos lors de l’assemblée publique à Sainte-Julie. La nouvelle encourageante dans ce dossier, c’est que les acheteurs demeurent protégés par la Garantie de construction résidentielle (GCR).

« Des consommateurs qui sont actuellement propriétaires d’une habitation construite récemment par cette entreprise ont pu se questionner dans les derniers jours quant à leurs protections », a précisé le président-directeur général de GCR, Daniel Laplante. « Nous avons d’ailleurs eu des appels à cet effet. Nous désirons les rassurer : même si l’entreprise a perdu ses licences, le plan de garantie obligatoire continue de s’appliquer et ils sont toujours protégés. »

Le dirigeant a rappelé que toute entreprise construisant ou vendant des bâtiments résidentiels neufs couverts par le plan de garantie obligatoire doit être accréditée auprès de GCR et les unités qu’elle construit doivent être enregistrées, car ce sont des obligations prévues à la loi.

Afin de permettre aux consommateurs de vérifier ces informations et ainsi s’assurer qu’ils bénéficient des protections prévues par la loi, dont celle liée à la protection des acomptes jusqu’à un maximum de 50 000 $, l’organisme a mis à leur disposition le Répertoire des entreprises accréditées chez GCR.

Inquiétudes liées à la sécurité

La décision rendue le 30 septembre par la RBQ a fait l’objet de questions lors de l’assemblée publique du 5 octobre dernier. La mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, a précisé que le terrain sur lequel devait se construire le projet District Sainte-Julie ne lui appartient pas. Elle a ajouté que les municipalités regroupées au sein de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) doivent se conformer au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) qui oblige les villes à densifier leurs développements résidentiels afin d’éviter l’étalement urbain et de faire construire plus de logements par hectare dans ce but, surtout près des dessertes de transport collectif, comme c’est le cas à Sainte-Julie.

« Selon nos informations, Habitations Trigone conteste la décision de la Régie du bâtiment du Québec et l’entreprise est toujours propriétaire du terrain », a fait sait savoir la mairesse. « La procédure peut donc prendre un certain temps. D’ici-là, nous avons des préoccupations pour notre part en ce qui concerne la sécurité et la propreté du chantier qui a été laissé en plan. Nous en avons parlé avec les directeurs de la Ville afin de voir ce qui peut être fait pour assurer plus de sécurité et de propreté à cet endroit. »







Les consommateurs concernés qui ont des questions sont invités à communiquer avec GCR par téléphone au 1 855-657-2333 ou par courriel à info@garantiegcr.com.