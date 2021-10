Un chef fier de son bilan et de son équipe!

Chers Varennoises et Varennois,



En 2009, vous avez choisi de faire confiance à un parti qui proposait une nouvelle vision de la gestion municipale axée sur le développement durable. Bien qu’en émergence à cette époque, vous avez adhéré à ce modèle qui vise à garantir, par des actions qui allient les dimensions environnementale, sociale et économique, une qualité de vie à notre population, maintenant et pour les générations qui nous succéderont. Notre plan était ambitieux mais il s’inscrivait dans une nouvelle approche de gestion à l’échelle planétaire. Nous avons été précurseurs et vous avez emboîté le pas dans ce mode de vie qui nous définit aujourd’hui. Mon équipe et moi sommes extrêmement fiers du virage collectif entrepris il y a 12 ans. Varennes est entrée dans une ère de modernité, elle accumule les succès, elle est reconnue par ses initiatives durables, ce qui lui permet de vivre dans un climat d’effervescence.



Le travail d’équipe : moteur de notre réussite

Nombreux sont les facteurs qui expliquent l’effervescence de Varennes depuis 12 ans. Mais celui au cœur de tous nos succès est notre capacité de travailler ensemble. Mon équipe est constituée d’alliés remarquables. Depuis quatre ans, ils partagent leurs idées, expriment leurs opinions et engagent des conversations qui traduisent l’affection qu’ils ont pour leur ville et leurs concitoyens. Continuellement présents sur le terrain, nous sommes, comme aucun parti auparavant, à l’écoute des citoyens et accessibles. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir instauré un climat de confiance, de collaboration et de respect mutuel avec les administrateurs et les employés de la Ville. La cohérence guide nos actions et nous préconisons en tout temps les échanges constructifs, le meilleur moyen d’atteindre des résultats.



C’est donc sans surprise qu’avec mon équipe, je sollicite un nouveau mandat. Je suis passionné par mon travail et je suis fier de vous représenter auprès de différentes instances décisionnelles. Je suis inspiré à l’idée de mener encore plus loin notre engagement dans le développement durable de notre ville qualifiée par le magazine l’Actualité de ville tournée vers le futur. Le bilan de notre dernier mandat a été réalisé grâce à une vision claire, selon nos moyens et avec conviction (page 4). Nos engagements pour les quatre prochaines années (pages 5, 6 et 7) s’inscrivent dans notre désir d’aller encore plus loin comme administration responsable et d’agir comme modèle inspirant.



Je vous remercie de votre confiance. J’entrevois assurément notre avenir avec succès, confiance et effervescence !





Source : Parti Durable / Équipe Damphousse