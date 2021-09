1200 personnes sont montées à bord de la navette fluviale Boucherville-Montréal

Les 17 et 18 septembre derniers, la compagnie de navette maritime Navark de Longueuil a procédé à l’essai d’une nouvelle navette fluviale reliant Boucherville au Vieux-Port de Montréal.

1200 personnes ont dit oui au projet et sont montées à bord pour une mini-croisière d’environ 45 minutes lors des deux journées où la navette fluviale a fait le relais entre le quai du boulevard Montarville et le quai du Vieux-Port de Montréal.

Toute l’équipe de NAVARK en a profité pour saluer la présence des nombreux citoyens qui témoignent de l’intérêt à la mise en place de cette ligne maritime, comme mesure de mitigations aux travaux du tunnel qui vont sérieusement perturber la circulation sur la Rive-Sud au cours des trois prochaines années.

« Nous sommes heureux d’avoir offert cette mise à l’essai aux résidants de Boucherville. Ce nouveau trajet pourrait être disponible d’avril à la fin décembre. Le fleuve est un chemin, pas un obstacle », a précisé Normand Noël, président de Navark et résident de Boucherville également.