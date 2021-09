Les quatre actions prioritaires de Carole Boisvert au sein Parti Libre Canada

Il n’y aucune souveraineté humaine si nous ne sommes incapables de remettre en place un état de droits. Aucun député, que ce soit au provincial ou au fédéral, que ce soit au Bloc Québécois, au Parti Libéral, ou autres formations, n’ont levé le petit doigt pour s’opposer au plan sanitaire abusif et démesuré que les Canadiens et Canadiennes subissent depuis les 18 derniers mois.

Avec le Parti Libre Canada, vous avez la possibilité de vous faire entendre et prendre en considération vos points de vue, vos suggestions et solutions dans l’élaboration des décisions qui vous touchent : nos enfants, notre portefeuille, notre avenir en tant que société, notre santé, l’éducation de nos enfants et petits-enfants, notre retraite, nos aînés, nos entreprises.

Ce que nous vous proposons à travers un système de démocratie directe se décline en quatre grandes actions pour lesquelles je vous invite à consulter notre site au www.partilibrecanada.org et vous rendre sur la page ‘Programme’ pour vous impliquer personnellement à la promotion de la démocratie directe.

Nos quatre actions prioritaires :



1- Démarrer immédiatement le processus d’implantation d’une démocratie directe.



2- Rétablir un niveau de climat social sain, harmonisé et équilibré dans le respect de toute vie et de ce fait, annuler la mise en place de la passe sanitaire.



3- Exiger la suspension immédiate de l’injection expérimentale Covid-19 pour toute la population.



4- Exiger d’urgence une enquête nationale indépendante et publique sur la gestion de la pandémie.



Ce sont nos propositions initiales17 autour desquelles les supporteurs peuvent se rallier pour nous permettre de grandir ensemble dans notre quête de vérité.



Alors ensemble, faisons partie de la solution! Impliquons-nous à redonner ses lettres de noblesse à la démocratie directe, à la souveraineté de l’individu, à l’écoute, à la bienveillance, à la considération de l’avenir de nos enfants, bref, à la nouvelle façon d’être vos représentants.

Parti Libre Canada, une nouvelle façon de gouverner en partenariat avec tous les citoyens et citoyennes qui auront un rôle important à jouer dans le processus décisionnel.