Tournoi « On se lance » à Sainte-Julie: don de 5 555 $ à l’organisme l’Envolée

La deuxième édition du tournoi de balle molle « On se lance » qui se tenait du 27 août au 29 août au parc Jules-Choquet à Sainte-Julie a permis d’amasser 5 555 $. Les organisatrices de cet événement ont remis cette somme au centre d’action bénévole de Sainte-Julie, l’Envolée.

130 joueuses d’une grande générosité

Pour l’édition 2021, le tournoi « On se lance » a accueilli un total de 13 équipes venues de partout au Québec qui regroupaient 130 adeptes de balle molle. Par leur inscription, leur consommation sur place et leur participation au kiosque d’activité Deschamps Chevrolet, ces femmes ont contribué grandement à la collecte de 5555 $ pour l’organisme l’Envolée.

« Ce fut un weekend spécial où régnaient le plaisir et la générosité, précisent les coorganisatrices Isabelle Kérouack et Judy Grégoire. Nous avons surpassé notre don de l’édition 2019 et c’est grâce aux participantes, mais également à nos partenaires Deschamps Chevrolet, la Ville de Sainte-Julie, IGA Sainte-Julie et Sleeman. Merci à tous, c’était vraiment un grand succès. »

Pour l’Envolée

L’Envolée est le centre d’action bénévole de Sainte-Julie, un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine afin de susciter une réponse à des besoins du milieu. Leurs champs d’action touchent le développement de l’action bénévole et communautaire, le soutien à la communauté et la gouvernance et vie associative.

Pour plus d’information ou devenir bénévole, visitez le www.lenvolee.org



(Source : Isabelle Kérouack, coorganisatrice du tournoi « On se lance »