Tendance baissière des ventes de propriétés dans le Grand Montréal

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec a dévoilé plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement de Montréal. Au total, 3 372 transactions ont été enregistrées sur le système Centris des courtiers immobiliers en août, soit un repli de 30 % par rapport au mois d’août record de 2020, renforçant la tendance baissière de l’activité transactionnelle qui se manifeste depuis le début du printemps. Au cumul des huit premiers mois de l’année, le nombre de ventes n’atteint plus qu’un niveau de 11 % supérieur à celui de l’année dernière, avec 38 520 transactions, alors qu’il était de 17 % en juillet dernier. Les ventes sur l’île de Montréal ont reculé de 27 % par rapport à la même période en 2020, alors que 1 308 transactions ont été conclues en août. Pour un troisième mois consécutif, l’unifamiliale a connu la plus forte diminution au chapitre des ventes, à hauteur de 39 % dans la région métropolitaine et de – 34 % sur la Rive-Sud.