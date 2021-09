L’Équipe Trudeau présente un plan sous le thème « Avançons ensemble »

COMMUNIQUÉ – « Le Parti libéral du Canada a dévoilé son plan visant à continuer de faire avancer le Canada – ensemble.

Les Canadiens ont fait preuve de résilience et de détermination face à la pandémie de COVID-19 et ils méritent un plan concret qui permettra de créer des emplois, de faire croître la classe moyenne et de bâtir un avenir meilleur. Avançons ensemble est ce plan, et seul le Parti libéral a l’équipe qui pourra finir la lutte contre la COVID-19 et rebâtir un Canada meilleur qui ne laisse personne pour compte.

« Depuis notre arrivée en 2015, le taux de pauvreté chez les aînés a chuté de 20%. À travers la pandémie, nous avons été là en déployant des mesures immédiates d’aide financière et des efforts acharnés pour la vaccination. Nous sommes fiers du travail accompli ainsi que de nos engagements pour améliorer les soins de longue durée, favoriser l’accessibilité domiciliaire et continuer de soutenir financièrement nos aînés qui méritent mieux », déclarent Louis-Gabriel Girard et Marie-Ève Pelchat

La plateforme libérale continuera d’aider les Canadiens à traverser la pandémie et à bâtir un Canada meilleur pour tous les Canadiens. Ensemble, nous allons:

● Accélérer la lutte contre les changements climatiques en créant de nouveaux emplois verts, en réduisant la pollution dans le secteur pétrolier et gazier, et en rendant nos communautés plus propres grâce à des véhicules à zéro émission.

● Assurer des services de garde d’enfants à 10 $ par jour partout et créer davantage de places en garderie au Québec.

● Finir la lutte contre la COVID-19 en appuyant les preuves vaccinales et la vaccination obligatoire pour les personnes voyageant en avion et en train.

● Assurer la santé des Canadiens en effectuant des investissements transformateurs visant à renforcer notre système de santé public universel, notamment dans les soins primaires, les soins de longue durée et la santé mentale.

● Rendre nos communautés plus sûres en durcissant nos lois sur les armes d’assaut interdites et en appuyant les provinces et territoires qui imposeront une interdiction des armes de poing.



Alors qu’Erin O’Toole et les conservateurs vont couper des services sur lesquels les Canadiens comptent, les libéraux continuent d’avancer pour terminer la lutte contre la COVID-19 et rebâtir un meilleur Canada — pour tous.»