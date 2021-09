Alliance Citoyenne Varennes annonce la candidature d’Isabelle Rodrigue dans le District 1

Isabelle Rodrigue est la fille du notaire Marc Rodrigue, une figure bien connue des Varennois qui a œuvré dans la ville pendant près de 45 ans, et elle a comme son père le goût d’être au service de ses concitoyens. Tout comme Marcel Leduc qui a annoncé sa candidature la semaine dernière dans le district 8 – De Martigny, Isabelle Rodrigue se présente comme candidate indépendante, associée au regroupement Alliance Citoyenne Varennes.



Isabelle Rodrigue a grandi à Varennes et elle possède un attachement profond pour cette communauté. Formée en éducation, Isabelle Rodrigue a travaillé pendant plusieurs années dans des garderies de Varennes et à l’École Chante-Plume et elle connait bien les besoins des jeunes familles de la ville. Cette mère de trois enfants déplore qu’une ville de l’importance de Varennes ait si peu d’activités et de lieux de rassemblement à leur offrir. « La maison des jeunes actuelle est dans les locaux de l’École du Carrefour et ce ne sont pas tous les jeunes qui ont envie de rester à l’école après les heures de classe pour y faire des activités ».



Isabelle Rodrigue habite le district de La Guillaudière depuis 5 ans et elle est bien au fait des problèmes vécus par ses concitoyens face au transport lourd sur La Baronnie et au développement de nouvelles industries dans ce secteur. Plusieurs d’entre eux ont intenté une action collective contre la ville et elle déplore que la présente administration n’ait pas réussi à atténuer les nuisances importantes causées par le développement dans son quartier. L’administration actuelle est visiblement plus soucieuse du développement industriel que de la protection de la qualité de vie de ses citoyens et elle n’a pas mis en place les moyens requis pour faire un développement respectueux. Au point où les résidents n’ont eu d’autres choix que de lancer une action collective. Madame Rodrigue travaille actuellement dans l’entreprise juridique familiale et elle connait la valeur de la médiation et des ententes de bon voisinage. « Avant, c’était inconcevable pour moi que des citoyens aient besoin d’avoir recours aux tribunaux pour être entendus de leur administration municipale, mais j’en suis malheureusement venue moi-même à cet extrême après avoir été face à un projet de développement immobilier et n’avoir reçu aucune écoute du Conseil actuel. »



Madame Rodrigue est propriétaire d’une résidence patrimoniale qu’elle entretient avec amour mais qui se trouve dans un secteur désormais voué au développement résidentiel densifié. Les plans actuels n’ont pris aucune considération pour la valeur historique de sa résidence. Malgré plusieurs démarches de bonne foi entreprises auprès de la ville, elle n’a obtenu que peu d’écoute, parfois des réponses erronées, mais surtout aucun soutien de l’administration en place pour trouver un compromis dans la planification du projet immobilier. « Je crois, comme la loi le prévoit, que la collaboration entre élus et citoyens est la clé d’une gestion saine et je m’engage à collaborer avec les citoyens à tous les niveaux pour que le développement de la ville se fasse en harmonie avec ses citoyens et non pas en confrontation avec eux. »



Isabelle Rodrigue croit en la préservation du patrimoine varennois et elle a à cœur les célébrations du 350e anniversaire de la ville en 2022. Selon elle, « cet anniversaire devrait être l’occasion de mieux faire connaître la précieuse et riche histoire de notre ville et de la mettre en valeur, et non pas de la cacher derrière des tours à condo ».



Pour Isabelle Rodrigue, Marcel Leduc et les autres candidats du regroupement de l’Alliance Citoyenne Varennes, un legs important, dont la ville pourrait se pourvoir pour son 350e, c’est de se doter d’une administration plus transparente qui connait la valeur de la consultation et de l’écoute de ses citoyens, pour que le développement industriel et résidentiel de la ville se fasse dans l’harmonie.





(Source: Alliance Citoyenne Varennes)