Devant l’arrivée du variant Delta et la hausse du nombre de cas observée récemment, particulièrement chez les personnes non vaccinées, le premier ministre du Québec a annoncé la tenue d’une commission parlementaire sur la vaccination obligatoire ainsi que la suspension de la tournée estivale des régions qu’il avait entamée la semaine dernière. M. Legault a également demandé à la population de faire un blitz de vaccination avant le 1er septembre afin de limiter les risques associés à la rentrée scolaire et au retour au travail. Malgré la grande efficacité du vaccin, on remarque que ce sont maintenant des personnes plus jeunes qui sont hospitalisées et, dans certains cas, des enfants. Le gouvernement du Québec espère pouvoir commencer à vacciner les moins de 12 ans cet automne. « Si l’on doit resserrer les mesures dans les écoles et les services de garde, par exemple avec le masque en classe, on va le faire. La santé publique évaluera, région par région, si cela sera nécessaire », a expliqué le premier ministre. Dans les cégeps et les universités, les étudiants sont vaccinés à des taux de plus de 75 %. Toutefois, afin de s’assurer que les étudiants qui arrivent de différentes régions réussiront leur rentrée, le port du masque sera, suivant les recommandations de la Santé publique, obligatoire en tout temps dans les collèges, les cégeps et les universités, y compris dans les salles de cours.