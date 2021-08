Maison de l’environnement: naissance d’un important projet écologique dans la MRC

Les mairesses et maires des six municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville sont fiers d’annoncer la mise en œuvre d’un grand projet régional à vocation environnementale sur le territoire! C’est au cœur du développement économique de Varennes, sur le site d’une ancienne érablière, que la Maison de l’environnement verra le jour. Cet espace boisé en zone blanche de 560 000 pi2 sera dorénavant protégé. Véritable lieu d’apprentissage, de sensibilisation et d’émerveillement, les installations multifonctionnelles écologiques de la Maison de l’environnement accueilleront petits et grands tout au long de l’année. La réalisation de ce projet contribuera à faire de la MRC l’un des berceaux régionaux de l’éducation relative à l’environnement!



À l’heure où l’ensemble de la société doit s’atteler à la tâche dans la lutte contre les changements climatiques, les membres du conseil de la MRC ont décidé de donner le feu vert à la concrétisation de ce projet qui s’inscrit dans une vision à long terme de développement durable, et ce, au profit de la population régionale d’abord, mais aussi des visiteurs venus d’ailleurs. Depuis longtemps déjà, les élu(e)s sont à l’écoute des préoccupations de leurs citoyens et c’est pourquoi ils manifestent le désir de passer à l’action pour relever des défis liés à divers enjeux environnementaux. La MRC de Marguerite-D’Youville est reconnue d’ailleurs en tant qu’organisme leader en la matière.



Le pavillon d’accueil sera doté des plus récentes technologies vertes et il sera en mesure d’accueillir autant les groupes scolaires que les familles, les groupes d’adultes ou les visiteurs individuels. Le boisé dans lequel seront aménagés les bâtiments se trouve à l’intersection du boulevard Lionel-Boulet et de l’autoroute 30. À l’issue des travaux, qui se feront dans le respect de l’environnement, les élu(e)s de la MRC s’engagent à doter le site d’une protection à perpétuité qui permettra à la faune et la flore qui y vivent de conserver leur habitat naturel, et du même coup empêcher tout développement additionnel.



« Les municipalités jouent un rôle de premier plan dans la lutte aux changements climatiques et chaque geste fait une énorme différence pour la planète. La MRC de Marguerite-D’Youville s’engage, depuis plusieurs années, dans la protection de l’environnement. En plus d’assurer la préservation de la faune et de la flore, ce projet permettra de sensibiliser les générations futures à la fragilité de celles-ci. » mentionne Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie.



Le conseil de la MRC est d’avis que la Maison de l’environnement favorisera un rapprochement avec la nature et contribuera par la même occasion à sensibiliser la population sur l’importance de la protection de l’environnement au bénéfice des générations futures. Les activités qui y seront organisées constitueront certainement des leviers de motivation pour les ambassadeurs de demain!