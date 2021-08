Un candidat de l’Alliance Citoyenne Varennes se présente dans le district 8

Marcel Leduc habite Varennes depuis 45 ans et il n’avait jamais vu ça : «La même administration qui avait promis dans son plan vert de protéger les espaces verts, a vendu des morceaux du parc Saint-Charles aux promoteurs immobiliers et refuse toujours de s’engager à la préservation entière des espaces qui restent. »



Après plus de trois ans de représentations citoyennes pour essayer d’obtenir une protection pour cet espace vert apprécié des Varennois, et malgré une pétition de plus de 2 700 signatures, l’administration Damphouse refuse toujours d’écouter ses citoyens. Marcel Leduc en arrive à la conclusion que le lien de confiance entre cette administration et les citoyens est brisé et qu’un changement est absolument nécessaire. Il a donc décidé de se présenter aux élections municipales de cet automne pour être la voix, les yeux et les oreilles des citoyens du district 8 – De Martigny. « Le conseil actuel n’écoute plus ses citoyens. Il est important que les préoccupations des citoyens soient connues et prisent en considération par le conseil. »



Marcel Leduc possède un baccalauréat en sciences commerciales et il est aujourd’hui retraité du Canadien National où il a occupé le poste de Directeur de la Planification financière. Il trouve inacceptable que l’administration Damphouse ait financé, par le biais d’une hypothèque, l’achat d’un terrain du parc Saint-Charles par un promoteur et qu’en moins de 48 heures ce dernier le revendait avec un profit de 80%. De plus, Monsieur Leduc trouve scandaleux que le conseil actuel ait voté à l’unanimité pour que la ville assume les frais de compensation à être versés au ministère de l’Environnement pour la destruction de deux milieux humides, à la place des promoteurs immobiliers. « Les montages financiers qu’on voit sont nettement à l’avantage des promoteurs et au détriment de la richesse collective de la ville. L’administration en place fait preuve de négligence en évaluant mal la valeur marchande de ses terrains. » Certains parlent d’un miracle économique à Varennes, mais Monsieur Leduc qui a fait carrière dans le domaine de la vérification comptable, se demande pourquoi la ville reste endettée à des niveaux inégalés. « Je veux être en première ligne pour m’assurer que les dépenses publiques, actuelles et futures, respectent la capacité de payer des Varennois »



Marié et père d’une fille qui est enseignante en adaptation scolaire, il souhaite une administration qui prend plus aux sérieux son rôle de fiduciaire du bien public des Varennois et qui ne brade pas ses terrains et espaces verts pour des bénéfices court-termes au lieu de penser aux bénéfices à long terme et au bien-être futur des citoyens. Marcel Leduc croit fermement que les espaces verts sont une richesse inestimable, non seulement pour l’écologie, mais aussi pour la santé et la qualité de vie de la population d’aujourd’hui et de demain.



Pour que les citoyens puissent jouir en toute quiétude de ces espaces publics, il affirme que la protection des parcs, non seulement du parc St-Charles mais de tous les espaces verts, sera sa priorité : « J’imagine une ville verte où le développement urbain respecte non seulement le cadre historique de la municipalité mais rencontre la vision et les aspirations des citoyens. Pour le district 8 – De Martigny, j’entrevois un district sécuritaire, un environnement plus vert, plus boisé, où la quiétude des espaces privées s’harmonise avec les activités familiales et sportives. »



Marcel Leduc n’est pas le seul à vouloir d’une administration plus transparente et plus à l’écoute de ses citoyens car d’autres citoyens se sont aussi donnés pour mission d’offrir une alternative aux Varennois cet automne. Ils se sont regroupés au sein de Alliance Citoyenne Varennes et ils vous invitent à être à l’affut des autres annonces de candidatures à venir dans les prochaines semaines.





Pour plus d’information sur Alliance Citoyenne Varennes :

Voir la page Facebook au https://www.facebook.com/Alliance-Citoyenne-Varennes-101935965542028





(Source: Alliance Citoyenne Varennes)