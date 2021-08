Près de 2 000 amateurs au Symposium Art et Passion Sainte-Julie

On n’a pas tous les jours 20 ans comme le souligne la chanson, alors autant le célébrer en grand, et c’est ce qu’ont fait les organisateurs du Symposium Art et Passion Sainte-Julie qui a accueilli près de 2 000 amateurs devant l’école secondaire du Grand-Coteau, les 13, 14 et 15 août derniers.

« Notre édition 2021, qualifions-la de magnifique et colorée! C’était une belle fête des couleurs! », a lancé avec enthousiasme la présidente de l’événement, Suzelle Chaput. « Il y a eu près de 2 000 visiteurs durant les trois jours et ce malgré la chaleur intense du vendredi. »

« Il y a eu beaucoup de tableaux vendus et beaucoup d’artistes comblés! Pour répondre aux règles de la santé publique et avoir le maximum de visiteurs, nous avons dû aménager plusieurs chapiteaux, ce qui fut apprécié de toutes parts », a-t-elle mentionné au lendemain de cette activité culturelle qui a rassemblé une trentaine d’artistes d’un peu partout.

Au troisième jour de cette fête de l’art, le jury a dû faire des choix qui n’ont pas toujours été faciles et voici donc, au terme de leurs délibérations, les artistes qui ont été particulièrement remarqués : Premier prix, Serge Babeux; Deuxième prix, Suzanne D’Amours; Troisième prix, Charles-Alexis Grenier; Prix des pairs, Michel Beaudoin; Mentions d’honneur à Sylvie Plante et Hélène Quenneville.

Et sur ce, bon 20e anniversaire encore une fois! L’art et la jeunesse, c’est le couple parfait!