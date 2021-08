La paranageuse Clémence Paré reçoit une bourse de 10 000 $

La paranageuse de Boucherville Clémence Paré a obtenu un appui financier important de la part de Pétro-Canada qui lui a décerné une bourse de 10 000 $ dans le cadre de son programme visant à favoriser les athlètes et entraineurs à la conquête de l’excellence (FACE).

La paranageuse de 18 ans a à son palmarès cinq médailles remportées au National para swimming championships à Tucson Arizona en 2018, ainsi qu’une 4e place au 200 mètres quatre nages aux jeux panaméricains à Lima au Pérou en 2019. Elle détient également quatre records canadiens de paranatation en grand bassin et quatre autres en petit bassin. Elle a de plus remporté une médaille de bronze aux championnats canadiens en 2018 ainsi qu’une médaille d’argent aux championnats canadiens en 2017.

Clémence fait partie des 55 athlètes qui ont reçu une bourse qui lui permettra de prendre part à des camps d’entraînement ainsi que de participer à des compétitions à l’extérieur du Québec. Une bourse sera également remise à son entraîneur, Michael Edey.

Clémence a commencé à nager à l’âge de 10 ans. Elle a fait le programme Sport-études à l’école secondaire De Mortagne et elle étudie présentement en Sciences humaines, profil individu, au Collège de Maisonneuve. Elle aimerait devenir travailleuse sociale ou œuvrer dans un domaine lié à la psychologie.