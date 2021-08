Du scrabble en plein air

Dans une ambiance amicale et ludique, venez vous joindre à quelques amateurs, les mercredis après-midi du mois d’août au marché public Lionel-Daunais, pour une partie de scrabble duplicate en plein air. Apportez votre chaise, une petite table, votre jeu, papier et crayon. C’est un rendez-vous à 13h45.



Par ailleurs, le Club de scrabble de Boucherville reprend ses activités régulières en septembre, et deux parties d’initiation sont à l’horaire les 15 et 22 septembre. Pour plus de détails, consultez le programme des loisirs sur le site de la Ville de Boucherville.