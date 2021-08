« Le Québec ne pourra pas échapper à cette quatrième vague », lance Christian Dubé

Selon les plus récentes données de la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) en date du 10 août, le nombre de cas est à la hausse depuis la semaine du 25 juillet et ce dans tous les groupes d’âges. « La quatrième vague est inévitable et le Québec, malgré tout le travail qui a été fait au cours des derniers mois, ne pourra pas échapper à cette quatrième vague », a prévenu le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. « Mais ce qu’on souhaite, c’est que la vague fasse le moins de dommages possible, en particulier dans nos hôpitaux. C’est pour ça qu’on insiste sur la vaccination du plus grand nombre de Québécois. C’est ce qui va nous permettre de contrôler la quatrième vague. »

Dans la région, le nombre de cas actifs est en hausse marquée depuis la semaine dernière puisqu’il n’y en avait que 3 dans la MRC de Marguerite-D’Youville en date du 2 août, mais une semaine plus tard, on en dénombrait 14, dont la grande majorité à Sainte-Julie, soit 10, où il n’y avait pourtant qu’un cas actif il y a quelques jours seulement. Il est à noter à ce sujet que la grande majorité des cas en Montérégie se retrouve chez les 20-29 ans (69), suivi des 30-39 ans (49) ainsi que des 10-19 (35) et des 40-49 ans (36).

Le ministre de la Santé et des services sociaux s’est dit particulièrement préoccupé par la situation actuelle. « Avec la hausse du nombre de cas observée depuis quelques jours et la présence attestée du variant Delta au Québec, il est devenu crucial de prendre des mesures concrètes qui nous éviteront un nouveau confinement général. Le passeport vaccinal est une mesure pertinente à mettre en œuvre, et nous souhaitons prendre tous les moyens pour bien nous préparer à son implantation. »

Le Delta bientôt prédominant

Lors de cette conférence de presse tenue le 10 août dernier, on retrouvait aux côtés du ministre Dubé, le Dr Yves Jalbert, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, qui a expliqué que le variant d’abord détecté en Inde est reconnu pour sa forte contagiosité et il représente à l’heure actuelle environ 30% des nouvelles infections confirmées. Ce virus est toutefois déjà à l’origine de la majorité des cas de COVID-19 au Canada et il pourrait devenir prédominant et représenter la moitié des nouveaux cas identifiés dans l’ensemble de la province dans les semaines à venir, a précisé le Dr Jalbert.

Ce qui encourage le ministre de la Santé, c’est que 84% des Québécois éligibles à la vaccination (12 ans et plus) ont reçu une première dose de vaccin, ce qui représente 6,3 millions de personnes. Quant aux Québécois adéquatement vaccinés avec deux doses de vaccin – ou une pour le vaccin Johnson & Johnson -, ils représentent 70 % de la population éligible, soit 5,3 millions de personnes. « Il nous manque donc 400 000 deuxième dose pour atteindre notre objectif initial de 75 % de personnes pleinement vaccinées dans toutes les tranches d’âge. Ça, c’est déjà tout un succès. »

« Et pour s’assurer que tout le monde qui a reçu une première dose en reçoive une deuxième, il nous manque donc 1,1 million de personnes à vacciner d’ici le 31 août. Ça représente de vacciner un million de personnes dans les prochains jours. Et ce million qui nous manque va nous permettre aussi d’atteindre 84 % de la population éligible qui auraient reçu deux doses », a poursuivi Christian Dubé.

« Si on atteint ces objectifs, et on est très proche de l’atteindre, nous ferons partie des lieux les plus vaccinés au monde. Et c’est important d’aller à plus de 84 % parce que le variant Delta est plus dangereux et plus contagieux que le variant des vagues précédentes », a conclu le ministre.