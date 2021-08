Le tunnel en direction de la Rive-Sud sera fermé en fin de semaine

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures importantes seront mises en place durant la fin de semaine du 6 au 9 août dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et sur l’autoroute 25, notamment une fermeture complète en direction de la Rive-Sud.

Ces entraves sont requises afin de procéder au démantèlement d’une glissière centrale et de préparer l’installation de nouveaux paralumes.

Entraves et gestion de la circulation du vendredi 6 au lundi 9 août

• Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 4 – Montréal centre-ville / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron (incluant le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), de 0 h 30 dans la nuit de vendredi à samedi jusqu’à lundi 5 h

Le chemin de détour dirigera les automobilistes vers l’avenue Souligny, puis les rues Dickson et Notre-Dame, avant d’emprunter le pont Jacques-Cartier.

Pour les camionneurs, le détour se fera via la rue Hochelaga, le boulevard de l’Assomption et la rue Sherbrooke Est, d’où ils emprunteront le boulevard Pie-IX, la rue Notre-Dame Est puis le pont Jacques-Cartier.

Les accès à l’île Charron seront maintenus en tout temps via la Rive-Sud. • Fermeture de l’accès à l’autoroute 25 en direction sud à la hauteur de la rue Sherbrooke, de vendredi 21 h 30 jusqu’à lundi 5 h • Fermeture de la bretelle menant de l’autoroute 40 en direction ouest à l’autoroute 25 en direction sud, de vendredi 23 h 30 jusqu’à lundi 5 h

• Fermeture partielle de l’autoroute 25 en direction nord entre l’île Charron et l’échangeur Souligny

o Une voie ouverte sur trois, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

o Deux voies ouvertes sur trois, de samedi 7 h 30 jusqu’à lundi 5 h

Les usagers qui peuvent éviter le secteur sont invités à utiliser d’autres traversées pour circuler entre Montréal et la Rive-Sud. Des policiers seront présents dans le secteur pour faciliter la mobilité durant la période d’entraves