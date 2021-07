Un Varennois accusé de trafic de drogues

Un résident de Varennes, Alexandre Pioger, a été arrêté hier pour possession et pour avoir vendu du cannabis durant une période de deux ans et demi à des personnes âgées de moins de 18 ans ou plus.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) a perquisitionné au 29, rue Saint-Eugène, à Varennes, en collaboration avec le groupe tactique d’intervention (GTI) du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) concernant la vente de cannabis. Le suspect âgé de 33 ans est accusé de trafic et possession en vue d’en faire le trafic de drogues en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Au moment de la perquisition, il avait en sa possession 949 grammes de cannabis, 1138 comprimés de méthamphétamine, 134.5 grammes de cocaïne, 0.63 gramme de résine de haschich (Wax) et 3 700$, ainsi que deux cellulaires qui ont été saisis.

L’’enquête a été réalisée dans le cadre d’Accès Cannabis, une action concertée mise en place en 2018 par le gouvernement du Québec, coordonnée par le ministère de la Sécurité publique. Elle vise à intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire de la RIPRSL ou des individus suspects, est priée de contacter la ligne info-crime de façon anonyme au 450 922-7001 poste 399. Si vous êtes témoin d’événements suspects ou d’individus suspects nécessitant une intervention immédiate, composez le 911.