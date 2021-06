Calendrier de devancement des deuxièmes doses de vaccin

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a dévoilé le calendrier d’ouverture de prise de rendez-vous qui permettra à la population de 18 ans et plus de devancer l’administration de la deuxième dose de vaccin. Notons que les personnes devront s’assurer de respecter un intervalle de huit semaines ou plus entre les deux injections. Comme pour la première dose, l’ouverture de la modification de rendez-vous se fera en respectant l’ordre de priorité établi par groupe d’âge. Ainsi, dès le 7 juin, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront devancer leur rendez-vous pour la deuxième dose de vaccin en se rendant sur la page www.quebec.ca/vaccinCOVID. Notons que c’est l’âge atteint qui sera considéré au moment de recevoir le vaccin, et non pas l’année de naissance. Le 15 juin : 50 ans et plus; 16 juin : 45 ans et plus; 17 juin : 40 ans et plus; 18 juin : 35 ans et plus; 21 juin : 30 ans et plus; 22 juin : 25 ans et plus; 23 juin : 18 ans et plus. Lors de la prise d’un nouveau rendez-vous pour devancer la deuxième injection, celui qui avait été pris lors de la première dose sera automatiquement annulé. Ajoutons qu’il sera également possible de déplacer en ligne son rendez-vous pour obtenir la deuxième injection d’AstraZeneca.