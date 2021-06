Premiers engagements électoraux pour La Voix des Citoyens, Équipe Mario Lemay

Un gel du taux de taxes des immeubles résidentiels et commerciaux pour l’année 2022 ainsi que l’étalement du nombre de versements, passant de 4 à 7, représentent les premiers engagements de l’Équipe de la Voix des citoyens-Équipe Mario Lemay pour les prochaines élections municipales.



Gestionnaire dans le domaine des marchés financiers, président de la Commission des finances de la Ville de Sainte-Julie depuis 2000 et candidat à la mairie, Mario Lemay et son équipe sont sensibles à la situation financière que peuvent vivre plusieurs familles Julievilloises. « La pandémie continue d’avoir des impacts sur plusieurs d’entre elles ainsi que sur nos commerces de proximité. Il est clair que l’année 2021 est encore une année difficile pour plusieurs d’entre eux et un répit pour entreprendre l’après-COVID est nécessaire », mentionne-t-il.



Il ajoute que « dans un esprit de solidarité et pour apporter une aide à traverser cette période incertaine, nous prenons l’engagement que le taux de taxation pour les immeubles résidentiels et commerciaux sera gelé pour l’année 2022. De plus, nous avons tous noté que les prix des biens essentiels ont augmenté de façon importante ces derniers mois, causant immanquablement des impacts sur le budget familial. Désirant accroître le bien-être des familles Julievilloises pour les années à venir, nous proposons que le nombre de versements des taxes municipales passe de 4 à 7 dès l’an prochain. Les Julievillois pourront ainsi payer leurs taxes mensuellement du mois de février jusqu’au mois d’août inclusivement ».



Rappelons que, selon le ministère des Affaires municipales et des régions, la Ville de Sainte-Julie se situe au haut du palmarès des villes comparables les mieux gérées au Québec.