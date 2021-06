Un camp de tennis d’un mois à petit coût pour les jeunes

Pour la saison estivale 2021, l’Académie (360) a un seul et unique but : aider la communauté en faisant bouger les jeunes au travers différentes activités sportives!



L’organisme souhaite ainsi rendre le sport, notamment le tennis, accessible pour tous, en offrant un superbe camp estival au coût de 360 $ pour tout le mois d’août. C’est du jamais vu puisque, normalement, une semaine de camp haute performance est offerte à 700$.

À la suite de l’année éprouvante, l’Académie veut ouvrir ses portes à 500 jeunes âgés de 5 à 12 ans. Cette offre est valide pour tous les enfants n’étant pas inscrits dans un programme régulier (360) pour les saisons 2020-21 et 2021-22.

Les activités seront centrées sur la pratique du tennis et sur les activités liées au développement moteur des jeunes. Le camp se déroulera au Sani Sport de Boucherville. Beau temps, mauvais temps, rien ne nous empêchera d’offrir le camp! L’organisme s’engage également à fournir tout le matériel sportif aux enfants.

Le programme a été conçu par les entraîneurs-chefs de l’Académie (360) et est spécialement axé sur le plaisir des enfants. Mathieu Sarrazin, nommé entraîneur de l’année tous sports confondus en Montérégie au niveau national et international en 2019, basera les activités estivales suivant sa méthode (360) et l’approche globale de l’Académie.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet : https://www.academie360.ca/