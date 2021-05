Deux nouveaux candidats se joignent à La Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay

À la suite de l’annonce à la retraite de la vie politique municipale de Messieurs André Lemay et Normand Varin, les membres de l’équipe de La Voix des citoyens-Équipe Mario Lemay, présentent deux nouveaux candidats. En effet, Madame Josée Marc-Aurèle représentera le district 2, du Moulin, tandis que Monsieur Erice Faucher, le district 6, du Grand-Coteau. Ces derniers s’ajoutent à Christian Huard, du district 5, du Vieux-Village.



Mère de 3 enfants, Madame Josée Marc-Aurèle réside à Sainte-Julie depuis 2011. Formée en Design de présentation et en danse, c’est à Sainte-Julie qu’elle et son conjoint ont décidé de bâtir des fondations solides pour leur famille. Son implication au sein de la communauté julievilloise s’est notamment exercée à l’école du Moulin à titre de membre du conseil d’établissement et elle est déléguée de cette école au Comité de parents du Centre de service scolaire des Patriotes (CSSP). De plus, elle est membre du conseil d’administration du CSSP et participe également aux rencontres de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Elle est responsable du comité des campagnes de financement et membre du comité de la sécurité routière aux abords de l’école, est bénévole pour les entraînements de baseball U-9 féminin et finalement, est membre du comité de suivi de la politique culturelle de la Ville de Sainte-Julie.



« Nous voulions un environnement sain et dynamique pour notre famille et c’est à Sainte-Julie que nous l’avons trouvé. Notre implication et notre fréquentation des commerçants locaux font partie de notre vie familiale. Ce sont des actions qui font une énorme différence dans la vie de tous. L’ancien slogan « la ville à la campagne » n’est pas chose du passé, c’est simplement une réalité en constante évolution. C’est avec bonheur et la tête pleine de projets que je joins l’équipe de La Voix des citoyens-Équipe Mario Lemay. Mon implication parentale prend encore plus de sens et semble m’avoir dirigée dans cette voie », ajoute-elle.



De son côté, Monsieur Eric Faucher et son épouse ont choisi Sainte-Julie en 2000 pour y élever leur 3 enfants. Œuvrant pour une entreprise manufacturière internationale, son implication se définie tout autant au niveau professionnel que communautaire. Alors qu’il fut président du Club social de son employeur ainsi que vice-président syndical, ce Julievillois s’est impliqué bénévolement auprès du Club Optimiste Ste-Julie, du comité de la Journée de la famille et participe depuis plusieurs années à la guignolée de la Maison de l’entraide. Il a également siégé à la Table de concertation des organismes de Sainte-Julie, sur le comité civil du Corps de Cadets 3014 Régional Marguerite-D’Youville en plus d’avoir été membre du comité aviseur lors de l’élaboration de la planification stratégique de la Ville, Ensemble Direction 2022, en 2012.



Monsieur Faucher explique qu’« après m’être impliqué au sein de différents organismes et comités, le moment est venu de servir autrement la communauté julievilloise. Pour moi, vivre à Sainte-Julie, c’est vivre une vie sociale active, une vie familiale épanouie, une vie de quartier animée. Me joindre à l’équipe de La Voix des Citoyens-Équipe Mario Lemay va de soi. J’ai eu maintes occasions de côtoyer les membres de cette équipe lors de diverses activités. Tout comme moi, ils sont entièrement dévoués aux Julievillois et ont à cœur notre belle ville », ajoute-t-il.



Mario Lemay est fier de présenter une équipe qui rallie expérience et renouveau. « Notre équipe est complète pour les élections municipales du 7 novembre 2021. Les femmes et les hommes composant cette équipe ont diverses expériences professionnelles et personnelles, représentatives de nos citoyens. À ces derniers, je leur propose une équipe dont la composition va delà de la parité. Finalement, au cours des prochaines semaines, nous dévoilerons nos engagements à la population julievilloise », indique-t-il en terminant.