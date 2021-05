Inauguration de la promenade piétonne sur pilotis au parc de la Commune à Varennes

C’est avec une immense fierté que le conseil municipal a inauguré hier la nouvelle promenade en bois au parc de la Commune. Construite sur pilotis, elle est accessible universellement et est exclusivement réservée aux piétons. Elle met en valeur la beauté des éléments naturels et la vue magnifique qu’on retrouve en bordure du fleuve Saint-Laurent.



La promenade est d’une longueur d’environ 350 mètres et est située entre le bâtiment de la Régie intermunicipale de l’eau potable et le stationnement du parc de la Commune. Sa configuration serpentine permet aux gens de circuler, que ce soit à pied, en fauteuil roulant ou bien avec une poussette, en bordant la berge tout en traversant les espaces situés entre les brise-glaces et les haltes de repos. Les vélos y sont interdits et les cyclistes sont priés de rouler sur la voie asphaltée.



» Nous espérons que les citoyens l’apprécieront autant que nous et souhaitons connaitre leurs commentaires et impressions. Cela nous aidera à guider nos plans pour les prochaines phases de son rallongement. Je tiens également à souligner le travail remarquable des employés Benoit Laplante, Raphaël Petit, Patrick Cyr et Yannick Langlois de l’équipe des travaux publics « , a mentionné Martin Damphousse, maire de Varennes.