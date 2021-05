Crise du logement en Montérégie: le ministre Dubé interpellé

Alors que le gouvernement Legault s’obstine à nier une crise du logement pourtant bien réelle en Montérégie et ailleurs au Québec, des locataires et des organismes communautaires de la Rive-Sud de Montréal se sont rassemblés le 11 mai devant le bureau du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Ils ont répondu à l’appel à l’action du Comité logement Rive-Sud et du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) lors d’une semaine d’actions régionales du regroupement afin d’obtenir des investissements dans le logement social et des actions pour éviter que des locataires se retrouvent à la rue autour du 1er juillet. Alors que le premier ministre François Legault déclarait la semaine dernière à l’Assemblée nationale, en parlant du logement social : « S’il faut en faire plus, on va en faire plus », les organismes en défense du droit au logement l’exhortent à procéder sans plus attendre pour répondre aux besoins les plus criants. Le FRAPRU et le Comité logement Rive-Sud soutiennent que le fait d’être mal logé a des conséquences graves sur la santé physique et mentale. Le ministre de la Santé et des Services sociaux a donc un devoir d’intervenir afin que son gouvernement fasse davantage pour faciliter l’accès au logement social et pour contrer l’effritement du parc de logements locatifs encore abordable.