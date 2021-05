Lancement du programme Raconte-moi 1001 histoires – Chaque livre fait grandir un enfant!

Communiqué – La Ville Sainte-Julie est fière de souligner le lancement du programme Raconte-moi 1001 histoires dans le cadre de la Semaine québécoise des familles qui se tient du 10 au 16 mai.

Pour l’occasion, le conte Le lit de Delfouine, de l’autrice montérégienne Valérie Fontaine, sera diffusé par toutes les bibliothèques participant au programme et accessible par la suite sur le site Internet racontemoi1001histoires.ca.

Le programme Raconte-moi 1001 histoires vise à favoriser le goût de la lecture chez les enfants de 0 à 6 ans, période clé pour le développement de leurs habitudes de lecture et de leur langage. Inspiré du programme mis en place à la bibliothèque de Beloeil, il a été adapté par l’Association des bibliothèques publiques de la Montérégie, qui a bénéficié d’une aide du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives favorisant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques. Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, prononcera d’ailleurs quelques mots, par l’entremise de la capsule, pour rappeler l’importance de la lecture auprès de nos tout-petits et l’apport des bibliothèques au niveau de la littératie familiale.

Dès maintenant, tous les enfants âgés de 0 à 6 ans abonnés à la bibliothèque peuvent s’inscrire au programme et recevoir du matériel ludique et coloré pour les accompagner dans leurs moments de lecture. Chaque enfant recevra une toise et des autocollants alors que le parent aura accès à un dépliant et à des capsules vidéo (https://bit.ly/3wVeK89) présentant des trucs inspirants pour animer la période de lecture à la maison. Ainsi, dans le cadre de Raconte-moi 1001 histoires, les familles sont invitées à vivre d’agréables moments parent-enfant autour de la lecture et à leur propre rythme. Pour célébrer les instants de lecture, les enfants peuvent coller des autocollants sur la toise (par exemple à chaque tranche de 5, 10 ou 15 livres lus). La toise permet également de noter les étapes de croissance de l’enfant.

Mentionnons que la lecture procure de grands bénéfices aux enfants : développement du langage et de l’imagination, amélioration de la concentration et meilleure réussite scolaire. De plus, la lecture à deux favorise le lien affectif parent/enfant et développe l’amour pour les livres et la lecture qui durera pour la vie. Rendez-vous à votre bibliothèque pour participer au programme et bénéficier des activités diversifiées et des collections de livres attrayantes qui favorisent l’éveil à la lecture des enfants de 0 à 6 ans.

Source : Ville de Sainte-Julie