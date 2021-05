La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc fait le lancement de son activité de financement: La grande friperie.

COMMUNIQUÉ – Le 16 mai prochain, la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc aura le plaisir d’accueillir les familles désirant se procurer de magnifiques vêtements et accessoires pour les jeunes filles

Cette activité permettra aux familles des environs de bénéficier d’un grand choix de vêtements de toutes saisons et d’accessoires variés à petits prix ce détaillants de 1$ à 10$. Aussi, tous les profits amassés seront dédiés à la mission de la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc.

L’activité se déroulera au 9950 route Marie-Victorin, Contrecoeur QC J0L 1C0 à la grande chapelle de 10h00 à 16h00. Le stationnement est gratuit et se situe au bout du chemin à droite de la grande chapelle. Notre site est aussi accessible en transport en commun.

Viens garnir ta garde-robe tout en aidant notre organisme à offrir des séjours abordables et mémorables aux jeunes filles pour l’été 2021! » a mentionné Jessica Charland, Directrice générale de la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc.

Veuillez notez que les mesures sanitaires en vigueur seront appliqués.

À propos:

La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir à de jeunes filles âgées de 6 à 16 ans, de toutes situations socio-économiques, un camp de vacances comportant un programme d’activités de loisir de qualité, diversifié, éducatif et unique. La Colonie promeut l’égalité des chances en acceptant les inscriptions, peu importe la capacité financière de la famille. De plus, la Colonie offre un programme de Répits, qui permet à des jeunes, qui sont référés par des organismes, tel que les centres jeunesses et les CLSC, d’avoir une fin de semaine au camp pour faire diverses activités de qualités et diversifiés. Finalement, l’organisme ouvre ses portes aussi aux écoles durant les mois de mai et juin afin de leur offrir un programme de Classe nature, qui leur permet de faire des activités de plein air sous la supervision de nos moniteurs.

Source: La Colonie Sainte-Jeanne d’Arc