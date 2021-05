Après 25 ans de politique municipale, la mairesse Suzanne Roy annonce qu’elle ne se représentera pas aux prochaines élections

La mairesse Suzanne Roy a annoncé cet après-midi qu’elle ne se représente pas aux prochaines élections municipales, après s’être dévouée pendant 25 ans pour les citoyens de Sainte-Julie. Cette annonce survient à la suite d’une longue réflexion où elle considère avoir atteint les objectifs qu’elle s’était lancés lors de sa première élection en 1996.



« Avant chaque élection, je prends le temps de réfléchir à mon désir ou non de solliciter un autre mandat, aux défis qui m’attendent et aux projets que je voudrais voir s’accomplir. En réfléchissant à tout cela, j’en suis venue à la conclusion qu’après 25 ans, qu’il était venu le temps de céder la place à d’autres. Je quitterai donc mon poste de chef de La voix des citoyens pour céder ma place à quelqu’un d’autre. Par contre, soyez assurés que je continuerai à servir la population de Sainte-Julie à titre de mairesse jusqu’aux élections du 7 novembre prochain avec la même énergie », a précisé d’emblée la mairesse Suzanne Roy.



Élue comme conseillère municipale en novembre 1996, elle a été élue mairesse en novembre 2005, la première femme à occuper ce poste à Sainte-Julie. Au cours de son implication en politique municipale, elle a siégé à de nombreux comités régionaux et nationaux. En plus de son rôle de mairesse, elle occupe notamment les postes de préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et présidente de l’Union des municipalités du Québec.



Gestionnaire passionnée et humaine, elle a toujours su rallier les acteurs des différents domaines avec lesquels elle a travaillé, en plaçant toujours le citoyen au coeur de ses priorités. « Si les objectifs que je m’étais fixés ont pu être atteints, c’est aussi et surtout grâce à l’appui de la population et un travail d’équipe impressionnant. J’ai eu la chance de travailler au sein du conseil municipal avec une équipe dévouée et compétente, des gens dynamiques qui avaient Sainte-Julie tatouée sur le coeur. Je veux les remercier de tout mon coeur pour leur complicité, leur travail et leur soutien », a poursuivi Suzanne Roy.



Finalement, elle a tenu à remercier tous les Julievillois et toutes les Julievilloises pour leur confiance. « Ces 25 années ont été pour moi captivantes et remplies de défis. Je me suis toujours fait un devoir d’être près de vous et d’être à votre écoute. Merci de m’avoir partagé vos idées, vos recommandations, vos opinions et vos encouragements. Je me suis toujours sentie appuyée par la population de Sainte-Julie », a-t-elle conclu.