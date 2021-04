Les lauréats du 23e Défi OSEntreprendre MONTÉRÉGIE sont maintenant dévoilés

COMMUNIQUÉ –Le 22 avril avait lieu le 23e Gala du Défi OSEntreprendre Montérégie qui a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l’action. Pas de doute que la Montérégie peut être fière de son esprit d’entreprendre!

Le président d’honneur régional de ce 23e Défi OSEntreprendre, monsieur Pierre Paré, président de Paré Assurances s’est dit très inspiré par le dynamisme des lauréats qui inspirent le désir d’entreprendre dans la région.

«Je souligne le courage et la persévérance de tous les entrepreneurs présents au gala. Ils forment la communauté entrepreneuriale de demain en plus de favoriser l’économie locale», exprime-t-il. Monsieur Paré n’a pas manqué de souligner la mobilisation et la résilience d’une multitude d’acteurs des réseaux pédagogiques, économiques et sociaux et l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves. Le Défi OSEntreprendre, selon lui, est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région, surtout en cette période où ça compte particulièrement!

Lors de ce gala virtuel, animé par Marie-Ève Dupré, 26 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs (liste ci-bas). Des bourses totalisant près de 30 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs!

Un partenariat gagnant

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Rappelons que Événements Faire-Valoir en collaboration avec le CJE Pierre-de Saurel sont les organismes responsables de la région de la Montérégie pour une première édition. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, ils peuvent compter sur de nombreux collaborateurs et partenaires, dont le soutien ne s’est jamais démenti, et sur de nouveaux commanditaires qui ont également choisi de participer à l’aventure.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Volet Scolaire

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

Le potager de MarGau (École Marcelle-Gauvreau/ CSS Marie-Victorin)

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

La Ludothèque d’Antoine (École Georges-Étienne-Cartier / CSS des Patriotes)

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

Les Plantécoles (École du Curé-Lequin/ CSS Marie-Victorin)

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

Le jardin des trouvailles (École du Jardin-Bienville/CSS Marie-Victorin)

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

C’est bon dans le bedon (École Saint-Hugues – Saint-Marcel/CSS de Saint-Hyacinthe)

Catégorie Secondaire 1er cycle (1e et 2e années)

Système de culture hydroponique (École secondaire du Chêne-Bleu/CSS des Trois-Lacs)

Catégorie Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

Les petits sacs d’Ari (Collège Durocher Saint-Lambert)

Catégorie Secondaire Adaptation scolaire

Sensible à l’autisme (École l’Envolée/CSS du Val-des-Cerfs)

Catégorie Formation professionnelle et Éducation aux adultes

Sonner & Donner (Centre d’éducation des adultes La Relance/CSS des Hautes-Rivières)

Catégorie Collégial collectif

Panier de Noël (Cégep Édouard Montpetit)

Volet Création d’entreprise

Catégorie Bioalimentaire

Distillerie Maison Alfred inc. (MRC Brome-Missisquoi/Bedford)

Catégorie Bioalimentaire

jooni! Par NaaWelli inc. (MRC Longueuil/Longueuil)

Catégorie Commerce

NON NON OUI (MRC des Maskoutains/Saint-Hyacinthe)

Catégorie Commerce

Ferme de la Canopée (MRC Haute-Yamaska/Sainte-Cécile-de-Milton)

Catégorie Économie sociale

L’Atelier Paysan (MRC Vaudreuil-Soulanges/Vaudreuil-Dorion)

Catégorie Services aux entreprises

Colosse inc. (MRC Pierre-de Saurel/Sorel-Tracy)

Catégorie Services aux individus

Article 23 : École d’autodéfense légale (SADC Saint-Hyacinthe/Upton)

Catégorie Services aux individus

Di Narzo, coupe et barbe (MRC Longueuil/Lemoyne)

Catégorie Innovations technologique et technique

Gestion Disport inc. (MRC Pierre-de Saurel/Sorel-Tracy)

Catégorie Innovations technologique et technique

Chronomed inc. (MRC Longueuil/Longueuil)

Catégorie Exploitation, transformation, production

Les écoproduits Next Chance (MRC Longueuil/Longueuil)

Volet Réussite inc.

Flexpipe (MRC Brome-Missiquoi/Farnham)

Volet Faire affaire ensemble

La Bouchère (MRC Haute-Yamaska/Waterloo)

Source : Défi OSEntreprendre Montérégie