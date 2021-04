Sainte-Julie reporte les ventes-débarras qui devaient se dérouler le 29 et le 30 mai

COMMUNIQUÉ – La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle reporte les ventes-débarras qui devaient se dérouler le 29 et le 30 mai prochain.

Ce report survient après que la Santé publique ait interdit les ventes-débarras dans les zones rouges et orange afin de prévenir les rassemblements.

Les ventes-débarras du 29 et 30 mai seront déplacées à un moment ultérieur dans la saison estivale, selon les consignes sanitaires qui seront en place à ce moment. Les citoyens seront avisés des nouvelles dates par les différents moyens de communication de la Ville soit le site Web, les panneaux électroniques, le système d’alerte Mon Sainte-Julie et la page Facebook. Pour le moment, les ventes-débarras prévues le 21 et le 22 août sont maintenues. Rappelons que les ventes-débarras sont autorisées deux fins de semaine par année sur le territoire de la Ville.

D’autres façons de se départir de ses objets inutilisés

Les citoyens qui souhaitent se départir de leurs objets inutilisés peuvent les remettre à la Maison de l’Entraide et au Centre de dons renaissance Sainte-Julie selon les modalités qui s’appliquent en raison de la COVID-19 auprès de chacun de ces organismes. Les matières qui ne peuvent être vendues à des particuliers ou données peuvent être disposées à l’aide des différents moyens offerts par la MRC de Marguerite-D’Youville. L’écocentre est ouvert selon les horaires habituels et les collectes des bacs bleus, noirs et bruns ont lieu régulièrement selon le calendrier habituel. Tous les détails se trouvent au https://margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieres-residuelles/.

Source : Ville de Sainte-Julie