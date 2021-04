« Ma rue pour jouer » dans 29 rues de Longueuil dès juillet

Vingt-neuf rues de Longueuil feront partie du projet pilote Ma rue pour jouer et deviendront des zones de jeu libre dès le mois de juillet prochain.

Pour faire partie du projet pilote, les rues devaient satisfaire certains critères d’admissibilité incluant les suivants : être une rue locale, avoir une vitesse affichée de 40 km/h, être dégagée et visible, avoir un débit journalier moyen annuel inférieur à 500 véhicules et avoir une longueur minimale de 100 mètres.

Ainsi, dès le mois de juillet, il sera désormais permis de pratiquer le jeu libre dans les rues sélectionnées, et ce, jusqu’à la fin de l’été 2022. Tous les jeux seront autorisés, dont le hockey, le soccer, le volley-ball, la marelle, les dessins à la craie, la corde à danser, à condition que les équipements puissent être retirés rapidement lorsqu’un véhicule circulera dans la rue. De la signalisation aux extrémités des zones désignées ainsi que du marquage au sol sont prévus dans les rues retenues pour assurer la sécurité de tous.

Pour visualiser l’ensemble des rues retenues, et pour en connaître les segments exacts identifiés, les citoyens sont invités à consulter une carte interactive à geomatique. longueuil.quebec/maruepourjouer.