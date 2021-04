Les jeunes de 15 à 35 ans désirent trouver un emploi, mais sont désorientés par les effets de la pandémie

Près de 70 % des jeunes âgés entre 15 et 35 ans fréquentant les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ont tenté de trouver un emploi durant la dernière année, mais 40 % estiment que la pandémie a perturbé leurs recherches, révèle un sondage mené par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ). De fait, 20 % des jeunes ont trouvé plus difficile la recherche d’un emploi, 12 % ont dû mettre sur pause leur recherche et 7 % ont dû cesser leur démarche pour se concentrer sur leur famille. Le sondage, mené en février 2021 auprès de 635 jeunes âgés entre 15 et 35 ans, indique que seulement 13 % des répondants estiment qu’il y a eu plus d’opportunités d’emploi en 2020.

Des plans de carrière chamboulés

L’impact de la pandémie chez les jeunes est non négligeable. Elle a amené près de la moitié (46 %) des répondants à revoir leur choix de carrière, 38 % à reprendre leurs études et 29 % à se réorienter (changement de carrière ou de programme d’étude). Parmi les défis identifiés liés à la recherche d’emploi durant la pandémie, 28 % des jeunes mentionnent le peu d’opportunités dans leur domaine, 20 % la préparation de matériel de qualité, comme un CV ou une lettre de présentation et 17 % l’entrevue à distance.

« La contribution des jeunes à la relance économique du Québec est essentielle. Ces résultats renforcent l’importance et la pertinence des carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui jouent un rôle clé pour les guider dans leur parcours de vie », indique Alexandre Soulières, directeur général du RCJEQ, avant de poursuivre : « ce n’est pas étonnant de constater que 49 % des jeunes font, entre autres, appel aux CJE pour les soutenir dans leurs démarches d’orientation et 41 % dans leur cheminement à l’emploi. » Par ailleurs, l’Institut de la statistique du Québec dévoilait récemment que les jeunes de 15 à 24 ans ont été les plus touchés l’an dernier, avec une perte globale de 69 000 emplois au Québec.

Au-delà de la recherche d’emploi

La moitié des jeunes sondés signalent que l’isolement a été le plus grand défi pour eux durant la pandémie. La même proportion révèle qu’il s’agit plutôt de retrouver leur motivation, alors que 29 % mentionnent que c’est d’assurer une certaine sécurité financière.

De tous les services offerts dans les CJE, 95 % des jeunes ont bénéficié de l’accompagnement personnalisé des CJE dans une perspective de rétablissement personnel (soutien moral, confiance en soi). Par ailleurs, 52 % indiquent avoir profité de la pandémie pour réfléchir davantage à leurs habitudes de vie.

« Depuis le début de la pandémie, dans la MRC de Marguerite-D’Youville et à Boucherville on retrouve des besoins marqués chez les jeunes liés à la réussite éducative, au développement de l’autonomie ainsi qu’à l’inclusion et à la diversité. », explique Elise Violletti, directrice générale du CJE Marguerite-d’Youville.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 87 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis plus de 20 ans, le RCJEQ, véritable créateur d’innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l’autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l’amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l’ensemble des CJE. www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE, véritables milieux de vie, font une différence dans la vie de près de 70 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d’insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes. www.trouvetoncje.com