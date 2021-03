Un Prix de reconnaissance des bénévoles pour le Verchèrois Pierre Laporte

Le 19 mars dernier, le Verchèrois Pierre Laporte a reçu le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route pour la région de la Montérégie afin de souligner son importante contribution à la pratique de la motoneige.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, ainsi que le ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, ont félicité le Verchèrois pour son engagement. « Monsieur Laporte est bénévole depuis maintenant 30 ans. Beau temps, mauvais temps, il est toujours présent, avec d’autres membres du Club de motoneige Adidou, pour participer à l’amélioration du sentier Contrecœur, qui longe l’autoroute 30 sur une distance de sept kilomètres », lui a-t-on mentionné lors de la remise de son prix.

« Malgré ses 77 ans, il ne compte jamais ses heures. Ses collègues savent qu’ils peuvent invariablement compter sur lui. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils souhaitaient souligner la contribution de cet homme discret et lui exprimer toute leur reconnaissance pour le soutien qu’il a apporté au club au fil des années. Merci, M. Laporte, d’avoir donné le meilleur de vous-même! »

M. Laporte est l’un des 30 lauréats du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route qui ont reçu une lettre et une vidéo personnalisée du ministre des Transports pour accompagner leur trophée.

« En mon nom personnel, et au nom des milliers d’adeptes de VHR, je tiens à féliciter les lauréats de la région de la Montérégie, a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel. En tant que bénévoles, vous avez fait preuve de résilience et d’esprit d’initiative au cours de la dernière année. En plus d’entretenir les sentiers, les infrastructures et les équipements avec votre professionnalisme habituel, vous avez rehaussé votre niveau d’intervention afin de respecter les normes établies par la santé publique. Un immense merci pour votre apport inestimable! »

Soulignons que, selon les fédérations de motoneigistes et d’adeptes de véhicules tout-terrain (VTT), ce sont quelque 8 000 bénévoles qui entretiennent et surveillent les réseaux de sentiers, ce qui représente un engagement d’environ 2 millions d’heures par année. Le réseau compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT.