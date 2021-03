La vaccination bientôt offerte dans les pharmacies communautaires

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a réitéré que l’émergence des variants est préoccupante et que le principal défi actuellement est de contenir leur propagation. Dans ce contexte, les efforts de vaccination seront intensifiés au cours des prochaines semaines. D’ailleurs, le ministre a annoncé que la population pourra bientôt se faire aussi vacciner dans les pharmacies communautaires. Une première phase de déploiement sera réalisée dans la région de Montréal dans environ 350 pharmacies. La prise de rendez-vous débutera le 15 mars. Il est ensuite prévu que la vaccination soit offerte graduellement dans les pharmacies communautaires des autres régions du Québec dans les semaines suivantes. La contribution des pharmaciens aux efforts de vaccination de la COVID-19 est un gain considérable puisqu’ils sont très accessibles pour les patients et ils constituent l’une des principales sources de services de santé de proximité.