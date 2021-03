Les proches des personnes aînées sont encouragés à offrir leur soutien pour la prise de rendez-vous en ligne

Alors que la vaccination pour les personnes âgées de 85 ans et plus s’est amorcée, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a invité l’ensemble des aînés à prendre rendez-vous en fonction des groupes d’âge. Elle a également lancé un important message aux personnes proches aidantes et à l’entourage des aînés. Comme certains d’entre eux n’ont pas accès à Internet ou peuvent éprouver des difficultés à l’utiliser, il est souhaitable que les proches puissent offrir leur soutien ou un accompagnement, notamment en ce qui concerne la prise de rendez-vous en ligne ou pour faciliter le transport vers les sites de vaccination. Comme la disponibilité des vaccins est toujours limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes. Ainsi, les personnes de 85 ans et plus (nées avant 1936) sont invitées, depuis le 25 février, à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de l’opération de vaccination. Au besoin, il sera possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien. Soulignons également qu’une personne proche aidante qui accompagne une personne de 85 ans et plus pourra également recevoir le vaccin si elle remplit certaines conditions, soit : être âgée de 70 ans et plus; être reconnue officiellement comme une personne proche aidante; ou être le conjoint ou la conjointe de la personne vaccinée. Le vaccin ne pourra être accessible que pour une seule personne proche aidante par personne vaccinée de 85 ans et plus.