Le Québec augmentera sa capacité de séquençage des nouveaux variants

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a souligné que la situation demeure fragile au Québec, particulièrement en raison de l’arrivée des nouveaux variants, et c’est pourquoi la capacité de séquençage sera augmentée. L’analyse de cas positifs pour déceler la présence de nouveaux variants est de 8,5 % actuellement. Le gouvernement a annoncé qu’un montant de 11,1 millions $ est octroyé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour le déploiement du Programme de surveillance des variants de la COVID-19 au Québec. L’objectif annoncé était d’atteindre 10 % des échantillons positifs séquencés. Devant l’urgence de la situation, le ministre Dubé a annoncé que l’objectif a été révisé afin d’atteindre 15 %, ce qui représentera environ 2 400 situations séquences par semaine. Des efforts seront faits particulièrement dans la région de Montréal, où l’on observe des éclosions importantes depuis les derniers jours et où plusieurs cas sont en investigation.