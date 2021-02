Opérations policières durant la semaine de relâche

Québec a annoncé qu’une présence policière accrue est prévue partout au Québec pendant la semaine de relâche, soit du 26 février au 7 mars. En plus de continuer de s’assurer du respect du couvre-feu, les policiers concentreront notamment leurs efforts de surveillance sur les lieux de villégiature et chalets de location, où il est interdit de se rassembler en plusieurs bulles familiales ou entre amis. En ces lieux, tout comme dans les résidences privées, les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 000 $ à 6 000 $ en cas de non-respect des règles sanitaires établies. Les mesures déployées entre le 26 février et le 7 mars sont : présence policière accrue afin d’assurer le respect des règles sanitaires de base, notamment dans les lieux de villégiature, les relais dans les sentiers de motoneiges et de véhicules hors route, les parcs, les patinoires, les lieux extérieurs. On augmentera les visites dans les centres commerciaux et les commerces avec entrées extérieures afin de veiller à ce que les consignes pour les entreprises soient respectées, dont l’affichage et le respect de la capacité d’accueil maximale, le contrôle de l’achalandage et les règles de distanciation sociale. Il y aura des contrôles dans les restaurants en zone orange afin de s’assurer du respect des dispositions sanitaires en vigueur, notamment la tenue d’un registre des clients, la limitation du nombre d’adultes à deux par table, l’interdiction pour un résident d’une zone rouge de se trouver dans un restaurant situé en zone orange. Une attention particulière sera portée aux rassemblements dans les résidences privées et les lieux publics. Différentes mesures, y compris des contrôles routiers, pourront être déployées pour veiller au respect du couvre-feu, dans les régions en zone rouge de 20 h à 5 h, et en zone orange de 21 h 30 à 5 h.