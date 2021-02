Prêt de patins pour enfant au par Le Rocher à Saint-Amable

Profitez des installations récréatives d’hiver au Parc Le Rocher avec des équipements sportifs disponibles gratuitement, dont des patins pour enfant !



Les patins sont disponibles les samedis et dimanches de 10 h à 17 h directement à la roulotte située à proximité de la patinoire et, en semaine, au chalet du parc de 13 h à 17 h. Pointures disponibles : 10-11-12 et 13.