Plaisirs d’hiver à Boucherville

Pour briser l’isolement et la monotonie, il n’y a rien de mieux que d’aller jouer dehors, et les possibilités sont multiples, ici même.

Des patinoires en plein air

À au moins trois endroits, des Bouchervillois ont aménagé sur le fleuve gelé des patinoires. Les fins de semaine, on y patine, on y joue au hockey, et l’on se réchauffe même, dans le secteur du village, autour d’un feu.

Pêche, ski de fond ou fat bike

Il y a aussi plusieurs autres façons de pratiquer des activités de plein air durant la saison blanche et lorsque le fleuve est bien gelé, comme c’est le cas présentement, du moins en bordure. Fat bike, ski de fond, raquette, pêche, et simple marche sont actuellement des activités très prisées des Bouchevillois. Il suffit de marcher sur la piste multifonctionnelle en bordure du fleuve pour en faire le constat.

Kayak de février

Des kayakistes s’aventurent encore, en février, sur le fleuve. L’activité plein air est exceptionnelle et aussi parfaite, en fin de journée, pour observer les cerfs de Virginie qui gambadent sur la rive des Îles-de-Boucherville.

Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer !

Ils sont partout cet hiver, les bonhommes de neige ! Plus que jamais, ils mettent de la gaieté dans nos vies. Encore là, on peut observer de nombreuses œuvres ici et là, et même en bordure du fleuve comme c’est le cas sur un terrain de la rue Sainte-Famille.

C’est aussi ça l’hiver…des plaisirs blancs.

Mise en garde de la Ville

À noter que la Ville de Boucherville ne recommande cependant pas de s’aventurer sur les glaces du Saint-Laurent, car l’épaisseur de la surface gelée peut varier et représenter un danger. À l’évidence, la consigne n’est pas complètement suivie !