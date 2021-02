Réouverture pour les commerces non essentiels : la CCIRS se réjouit

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) accueille avec soulagement la décision du gouvernement du Québec de rouvrir les commerces non essentiels. Comme la situation de la pandémie s’améliore, mais que la bataille n’est pas gagnée, la région demeure rouge et se limite donc pour le moment à la réouverture des magasins, des salons de coiffure et des musées.

Ainsi, tous les commerces non essentiels qui sont fermés depuis le 25 décembre dernier pourront ouvrir leurs portes le lundi 8 février prochain. Les autres commerces, tels que les restaurants, les cinémas et les gymnases, devront attendre que la région passe en zone orange. « Étant donné que le bilan quotidien du nombre de cas de COVID semble avoir atteint une stabilité, les commerçants peuvent enfin bénéficier d’une bouffée d’air frais. Il s’agit d’un compromis pour la reprise de l’économie et ce n’est surtout pas le temps de baisser la garde quant aux mesures de protection. Les défis sont nombreux pour la reprise économique et les entrepreneurs, qui ont fait preuve de résilience depuis maintenant plus de dix mois, qui sont prêts à repartir. La CCIRS demeure à l’affut des besoins des entreprises et est là pour aider ses membres » cite le président de la CCIRS, Me Alain Chevrier.