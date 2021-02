Une autre entreprise de la région entrerait bientôt en bourse

Une entreprise de Longueuil KDC/ONE (Knowlton Dévelopment Corporation) s’apprêterait à faire son entrée en bourse, selon une manchette de l’Agence Reuters diffusée la semaine dernière.

Depuis 17 ans maintenant, KDC One a évolué organiquement et par le biais d’acquisitions pour devenir un leader sur le marché de la beauté et des soins personnels. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise, dont le siège social est situé sur le boulevard Roland-Therrien à Longueuil, a amélioré ses capacités et a élargi son empreinte géographique avec l’ajout de fabricants de produits de santé et de beauté et de soins personnels spécialisés de prestige de classe mondiale.

La compagnie a pris de l’expansion dans les secteurs industriels, de soins à domicile et de l’automobile en 2017 et a lancé son propre laboratoire d’innovation en 2018. Situé à seulement 30 minutes de New York, le laboratoire d’innovation KDC/ONE — une cellule de réflexion et un incubateur d’idées pour les partenaires du réseau — incarne et résume l’esprit d’innovation et de collaboration de l’entreprise.

En 2019, KDC One a même étendu son empreinte à l’échelle mondiale.

KDC/ONE est un chef de file des produits de beauté, des produits de soins personnels et des médicaments en vente libre, ainsi que des plateformes pour la maison, les industries et l’automobile.

L’entreprise propose un éventail de capacités inégalées en matière d’innovation à des marques reconnues et émergentes et représente une solution à guichet unique pour ses partenaires. Les analystes estiment que la valeur du fabricant pourrait actuellement dépasser cinq milliards de dollars. KDC One pourrait faire son entrée en bourse avant l’été 2021.