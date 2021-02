Justin Trudeau resserre les contrôles aux frontières; FINALEMENT…

COMMUNIQUÉ– Le député de Montarville et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères, M. Stéphane Bergeron, a pris acte de l’annonce qu’a finalement faite Justin Trudeau, le 29 janvier dernier, au sujet du contrôle des frontières et des quarantaines.

«Cette décision, était plus qu’attendue, puisque ça faisait déjà au moins une semaine que le gouvernement libéral annonçait qu’il allait annoncer quelque chose, sans compter que ces mesures auraient dû être mises en place dès le printemps dernier…», de déclarer M. Bergeron.

«Bien sûr, j’accueille favorablement l’annulation, jusqu’au 30 avril, des vols vers les destinations vacances des Caraïbes et du Mexique, ce qui ne répond cependant que partiellement à la demande du Bloc Québécois à l’effet d’annuler tout vol non essentiel. Ce qui est étonnant, par exemple, c’est que les liaisons vers des pays où sont apparus et se sont répandus certains variants sont maintenues. Cela va à l’encontre du bon sens, alors que nous nous employons à limiter la propagation de ces nouveaux variants sur notre territoire», d’ajouter Stéphane Bergeron.

«En outre, plusieurs questions demeurent toujours sans réponse, a-t-il poursuivi. Les voyageurs se présentant à l’aéroport pour une liaison toujours disponible seront-ils refoulés s’ils ne sont pas en mesure de démontrer le caractère essentiel de leur déplacement? Les clients dont les vols auront été annulés et ceux qui, de façon très responsable, ont choisi de ne pas voyager seront-ils finalement remboursés? Les voyageurs seront-ils testés à leur arrivée et devront-ils assumer les coûts d’un isolement en quarantaine complète advenant un résultat positif?»

«Depuis le début de la pandémie, Justin Trudeau, a toujours un coup de retard… Là encore, c’est trop peu, trop tard… Le problème, c’est que, chaque fois qu’il tarde à prendre une décision et à mettre en place des mesures restrictives, le virus progresse, les infections augmentent et des vies sont perdues. Il a tardé à fermer les frontières en mars dernier, il a laissé la porte ouverte aux voyages non-essentiels durant la période des Fêtes, il semble ne pas de préoccuper de la propagation des nouveaux variants sur le territoire et demeure timoré quant au respect de la quarantaine. Avec les variants qui se répandent, il a intérêt à ne pas avoir un coup de retard en ce qui a trait aux vaccins! Or, ce que nous voyons à ce chapitre jusqu’à présent ne nous permet guère d’être optimistes, encore une fois…», de conclure Stéphane Bergeron.

Source: Bureau du député Stéphane Bergeron