François Legault exhorte le fédéral d’interdire les voyages non essentiels

Le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé au gouvernement fédéral d’interdire les voyages internationaux non essentiels. Il veut ainsi éviter de revivre la situation liée à la semaine de relâche de mars dernier, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le système de santé. Il ajoute qu’il est compréhensible que certaines personnes doivent voyager pour des raisons humanitaires, mais il n’y a aucune raison d’acheter des forfaits dans des tout inclus, dans le Sud, alors que de nouvelles souches de coronavirus, plus contagieuses, font leur apparition un peu partout dans le monde. Le premier ministre demande donc que le fédéral interdise de manière temporaire tout voyage non essentiel, le temps qu’un maximum de personnes vulnérables soient vaccinées. Il souhaite également que le gouvernement fédéral contrôle davantage la quarantaine des personnes qui reviennent de l’étranger. « Je suis très inquiet de voir arriver, chaque jour, des personnes qui reviennent de voyage avec le virus. Et j’ai peur de revivre ce qui est arrivé au mois de mars, après le congé scolaire, alors que le gouvernement fédéral a trop tardé à fermer nos frontières. Il est essentiel de maintenir notre vigilance. Chaque semaine, nous vaccinons beaucoup de personnes vulnérables et nous sommes en mesure d’augmenter le nombre de personnes testées dans les zones chaudes. Je suis fier des Québécois et j’ai confiance que nous allons nous en sortir. Mais je vous le demande à toutes et à tous, évitons les voyages internationaux non essentiels, sauvons des vies, préservons notre capacité hospitalière et gardons nos écoles ouvertes ! », a martelé François Legault.